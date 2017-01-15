Очевидцы: На КАД произошло столкновение 10 машин

Очевидцы сообщили, что на КАД произошло столкновение сразу 10 машин. Движение на внутренней стороне кольца заблокировано полностью.
Массовое столкновение 10 автомобилей произошло на КАД вечером 15 января в районе Пулковского шоссе. По информации свидетелей ДТП, из-за аварии образовалась пробка длиной около трех километров, которая тянется от Пулковского до Московского шоссе.
На место столкновения прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Остальная информация уточняется.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170547-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.