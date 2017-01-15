Очевидцы: На КАД произошло столкновение 10 машин

Массовое столкновение 10 автомобилей произошло на КАД вечером 15 января в районе Пулковского шоссе. По информации свидетелей ДТП, из-за аварии образовалась пробка длиной около трех километров, которая тянется от Пулковского до Московского шоссе.На место столкновения прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Остальная информация уточняется.

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