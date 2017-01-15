В ДНР при обстреле Горловки ранение получил трехлетний ребенок

В результате военных действий, развернувшихся на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в Горловке пострадал трехлетний ребенок. Сведения общественности предоставляет прес-ведомство администрации населенного пункта.
Согласно заявлениям источников, инцидент имел место в населенном пункте Доломитное, который размещен недалеко от Горловки, входящей в состав ДНР. В регионе развернулись масштабные военные действия, вследствие чего ранение получил трехлетний ребенок. Как сообщает исполняющий обязанности начальника администрации города Иван Приходько, инцидент произошел в результате минометного обстрела, предположительно со стороны Украины. Также предоставляется информация о том, что ранение зафиксировано в ногу ребенка и помощь ему оказывают местные медицинские работники. Никакой угрозы жизни малыша, уточнил Иван Приходько, в настоящее время нет. При этом в ДНР уверяют, что представители армии Украины в течение суток открывали огонь порядка 800 раз.
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