В ДНР при обстреле Горловки ранение получил трехлетний ребенок

Согласно заявлениям источников, инцидент имел место в населенном пункте Доломитное, который размещен недалеко от Горловки, входящей в состав ДНР. В регионе развернулись масштабные военные действия, вследствие чего ранение получил трехлетний ребенок. Как сообщает исполняющий обязанности начальника администрации города Иван Приходько, инцидент произошел в результате минометного обстрела, предположительно со стороны Украины.Также предоставляется информация о том, что ранение зафиксировано в ногу ребенка и помощь ему оказывают местные медицинские работники. Никакой угрозы жизни малыша, уточнил Иван Приходько, в настоящее время нет. При этом в ДНР уверяют, что представители армии Украины в течение суток открывали огонь порядка 800 раз.

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