В Испании изъяли 12 тысяч единиц оружия на 10 млн евро

Сообщается, что в числе перехваченного оружия присутствуют зенитные пулеметы, которые могут сбивать самолеты. Отметим, что ранее испанская полиция произвела задержание пяти человек, которые были членами преступной группы, реализовавшей оружия для нарушителей закона, а также террористов. Все задержанные оказались гражданами Испании. Они приобретали старое вооружение, затем ремонтировали его и продавали.Аресты были проведены на территории Гальдакано, Льендо, Гечо и Олота. Вдобавок, правоохранители в ходе операции обнаружили специальные мастерские, в которых преступники производили починку старого оружия перед продажей. Как стало известно 15 января, суммарно изъяты порядка 12 тысяч единиц вооружения. Наибольшую обеспокоенность полиции вызвала широта ассортимента. Помимо автоматических винтовок CETME, присутствовали автоматы марки Beretta, пистолеты Star и Astra, крупнокалиберные пулеметы, а также иные виды оружия, рассчитанные на ведение боевых действий в самых разных условиях, что способно обеспечить весьма широкую тактику боя для террористических групп. Часть оружия пребывает в полностью рабочем состоянии. Кроме запчастей к различным типам вооружения были изъяты 80 тысяч евро.

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