В Москве авто с женщиной и годовалым ребёнком завалило грудой упавшего снега

Указывается, что женщина и ее годовалый ребенок оказались в ледяной ловушке и не могут самостоятельно покинуть салон транспортного средства. При помощи мобильного она смогла вызвать помощь в лице спасателей и работников коммунальных служб. В настоящее время авто пытаются откопать из-под снежного завала.Как сообщает «Вечерняя Москва», официальные представители МЧС не подтвердили сведения о завале снегом автомобиля с людьми.

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