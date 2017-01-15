В Москве авто с женщиной и годовалым ребёнком завалило грудой упавшего снега

В Москве автомобиль с женщиной и ребёнком оказалось завалено большой грудой снега. Припаркованный автомобиль оказался засыпан по крышу, сообщает Life.Ru.
Указывается, что женщина и ее годовалый ребенок оказались в ледяной ловушке и не могут самостоятельно покинуть салон транспортного средства. При помощи мобильного она смогла вызвать помощь в лице спасателей и работников коммунальных служб. В настоящее время авто пытаются откопать из-под снежного завала. Как сообщает «Вечерняя Москва», официальные представители МЧС не подтвердили сведения о завале снегом автомобиля с людьми.
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