В Чите 1 человек погиб и 5 пострадали при пожаре в жилом доме

В Чите из-за пожара погиб 1 человек и еще 5 пострадали, в том числе и ребенок. Спасатели эвакуировали из горящего здания 170 человек.
«Во время пожара в 3-этажном жилом домостроении, расположенном по улице Байкальской, в соответствии с предварительными данными, пострадали 6 человек. 1 погиб, еще пять человек получили травмы и ожоги. Все направлены в медучреждения города», — сообщил источник в местном управлении МЧС во время общения с журналистами.
В соответствии с приведенными данными, все эвакуированные жильцы загоревшегося дома временно отправлены на базу школы №43. На текущий момент обстоятельства пожара остаются невыясненными. Правоохранители при поддержке спасателей выясняют все обстоятельства произошедшего.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170463-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.