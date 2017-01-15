В Чите 1 человек погиб и 5 пострадали при пожаре в жилом доме

, — сообщил источник в местном управлении МЧС во время общения с журналистами.В соответствии с приведенными данными, все эвакуированные жильцы загоревшегося дома временно отправлены на базу школы №43. На текущий момент обстоятельства пожара остаются невыясненными. Правоохранители при поддержке спасателей выясняют все обстоятельства произошедшего.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170463-news.html