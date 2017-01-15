В Нижегородской области лошадь ударила 12-летнюю девочку в лицо

Инцидент произошёл 11 января, когда девочка вела лошадь по кличке Двина в конюшню. Внезапно лошадь развернулась и ударила ребёнка прямо в лицо. Как сообщают родители девочки, Двине 10 лет, и раньше она ничего подобного не делала.Причина такого поведения животного неизвестна, но специалисты сообщают, что лошадь могла испугаться, или же у неё проявились последствия пережитого накануне стресса, так как у Двины недавно отобрали жеребёнка.

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