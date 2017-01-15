В Новосибирской области молодой водитель Toyota погиб в ДТП

14 января, в субботу, около пяти часов дня на 88-м километре скоростной трассы из Новосибирска в Ташанту произошло ДТП. При столкновении двух легковушек погиб 27-летний водитель машины Toyota Caldina, совершивший ошибку при управлении автомобилем и вылетел на встречку, где и врезался в KIA Rio. В результате данного происшествия серьезные травмы получили еще две женщины 32-х и 60 лет, которые находились на местах пассажиров. Они были перевезены в медицинское учреждение, где им оказывают требуемую помощь.Сотрудники регионального отделения МВД проводят детальную проверку по данному ДТП.

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