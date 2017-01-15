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Драка в Ульяновске: в центре города произошла массовая драка, есть пострадавшие с ножевыми ранениями

Драка в Ульяновске: в центре города произошла массовая драка, есть пострадавшие с ножевыми ранениями


В Ульяновске произошла массовая драка. Как сообщают некоторые СМИ, драка в центре города началась ночью около заведения «Чайхана», известно, что в потасовке приняли участие пятнадцать человек. Среди них найдены пострадавшие с ножевыми ранениями.

Пятнадцать человек затеяли массовую драку прямо в центре города Ульяновск. Потасовка началась в два часа ночи по местному времени. Очевидцы сообщили, что среди буйных граждан были найдены пострадавшие от ножевых ранений, а один из них был доставлен в местную больницу. Состояние пострадавшего сегодня остается неизвестным. СМИ ранее писали о том, что существует вероятность того, что среди участников драки были посетители кафе «Чайхана». Причины, по которым разгорелся скандал, остаются также неизвестными. По факту произошедшего ведутся проверки. Пользователи сети «Интернет» выдвигают догадки о возможном состоянии алкогольного опьянения, в котором находились участники действа. Данная информация пока не подтверждена. Остается только ждать, когда станут известны мотивы массового конфликта.

Напоминаем, что полгода назад такая же потасовка произошла в дальнем Засвияжье. Летом пользователи социальных сетей сняли на видео массовую драку во дворе одного из домов на улице Станкостроителей. Очевидцы тогда сообщили, что рядом с местом потасовки располагается отделение сотрудников полиции, однако в тот момент на помощь пострадавшим никто не поспешил.

gazeta.kg


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