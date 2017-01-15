Убийство в Тамбовской области: 17-летний подросток зарубил топором всю семью из-за 200 рублей

Чудовищное преступление совершено в Тамбовской области, где подросток решил расправиться с отцом, сестрой и бабушкой из-за небольшой суммы денег.В поселке Сосновка, что находится в Тамбовской области, 17-летний молодой человек убил свою семью, для чего применил топор. В частности, он расправился со своим отцом, 14-летней сестрой и бабушкой. Правоохранительные органы проинформировали, что данное происшествие произошло прямо в частном доме на улице Зои Космодемьянской.Вскоре выяснились подробности. Оказалось, что в прошлую субботу молодой парень попросил у родственников 200 рублей взаймы. Поговаривают, что он увлекался онлайн-казино, куда ему требовались деньги для новых игр. После того, как он получил отказ, тинейджер решился на страшную месть.Сестру и бабушку юноша убил сразу же, причем девочка пыталась убежать от брата, но он запустил топор ей в голову. Отец с многочисленными ранами в критическом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался.Примечательно, что юный убийцы даже и не думал скрываться от полиции. Более того, он пришел к соседям и рассказал всю правду о кровавой бойне. Те уже вызвали полицейских.Также стали известны детали из биографии молодого убийцы. Три года назад его мама скончалась от рака. С того момента парень был замкнутым и не хотел никого впускать в свой круг общения. Жители поселка, где случилась трагедия, отметили, что после смерти родительницы парень связался с какими-то сектантами. Поговаривают, что он был против того, что у отца, который работал охранником в магазине, появилась новая женщина.По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Криминалистам предстоит проделать большой массив работы, дабы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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