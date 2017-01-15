Авторизация
 
  • 07:15 – Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео 
  • 07:15 – Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло 
  • 07:08 – В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку 
  • 07:08 – Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia 


Самолёт EgyptAir мог потерпеть крушение из-за невыключенного гаджета

Самолёт EgyptAir мог потерпеть крушение из-за невыключенного гаджета


Самолёт EgyptAir мог потерпеть крушение в мае 2016-го года над Средиземным морем из-за невыключенного гаджета, например Iphone. Об этом сообщили французские СМИ: невыключенный гаджет мог повлиять на сбои в системе работы самолёта.

В кабине пилотов были обнаружены несколько предметов: устройство IPhone 6S, iPad и сумка с флаконами, в которых содержался парфюм. Западные СМИ отметили, что данные вещи располагались в правом углу кабины, рядом с окном. Именно оттуда доносились сигналы о сбоях. Информация стала озвучена после работы следователей — они посмотрели видео, которое засняли камеры наблюдения аэропорта. В момент съёмки видео самолёт ещё был на земле. Сотрудники следственных органов не могут исключить версию, что именно гаджеты являются одной из причин трагедии. Они объясняют, что устройства работали на литиевых батареях, а значит, могли перегреться. Издание отметило, что это возможная связь между сбоями в работе и электронными устройствами.

Напоминаем, что лайнер A320 EgyptAir, который следовал по курсу Париж — Каир, исчез с радаров утром 19-го мая 2016-го. Всего в самолёте совершали полёт шестьдесят шесть человек, также члены экипажа. Останки самолёта были обнаружены на следующие сутки в море. После поднятия со дна чёрных ящиков стало очевидно, что незадолго до трагедии на борту началось возгорание. Пятнадцатого декабря поступила также новая информация о том, что на жертвах катастрофы найдены взрывчатые вещества.

gazeta.kg


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170416-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 881
  • 0
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 337
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 085
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 082
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 038
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 986
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 960
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 894
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров