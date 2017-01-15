Самолёт EgyptAir мог потерпеть крушение из-за невыключенного гаджета

Самолёт EgyptAir мог потерпеть крушение в мае 2016-го года над Средиземным морем из-за невыключенного гаджета, например Iphone. Об этом сообщили французские СМИ: невыключенный гаджет мог повлиять на сбои в системе работы самолёта.В кабине пилотов были обнаружены несколько предметов: устройство IPhone 6S, iPad и сумка с флаконами, в которых содержался парфюм. Западные СМИ отметили, что данные вещи располагались в правом углу кабины, рядом с окном. Именно оттуда доносились сигналы о сбоях. Информация стала озвучена после работы следователей — они посмотрели видео, которое засняли камеры наблюдения аэропорта. В момент съёмки видео самолёт ещё был на земле. Сотрудники следственных органов не могут исключить версию, что именно гаджеты являются одной из причин трагедии. Они объясняют, что устройства работали на литиевых батареях, а значит, могли перегреться. Издание отметило, что это возможная связь между сбоями в работе и электронными устройствами.Напоминаем, что лайнер A320 EgyptAir, который следовал по курсу Париж — Каир, исчез с радаров утром 19-го мая 2016-го. Всего в самолёте совершали полёт шестьдесят шесть человек, также члены экипажа. Останки самолёта были обнаружены на следующие сутки в море. После поднятия со дна чёрных ящиков стало очевидно, что незадолго до трагедии на борту началось возгорание. Пятнадцатого декабря поступила также новая информация о том, что на жертвах катастрофы найдены взрывчатые вещества.gazeta.kg

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