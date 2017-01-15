В Санкт-Петербурге кроссовер перевернулся на крышу у ступеней церкви

В Санкт-Петербурге сегодня ранним утром возле ступеней церкви святой великомученицы Екатерины случилось ДТП, в котором кроссовер "Renault-Duster" перевернулся, и лежал на крыше. Об этом сообщил очевидец аварии, добавив снимки с места происшествия в соцсеть ВКонтакте.В комментариях автор написал,что на ДТП водителя автомобиля нет, но работает бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов, уточняются подробности и причины случившейся аварии.

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