В Коммунаре возобновили поиски пропавшего 6-летнего мальчика

Сегодня, 15 января, в Коммунаре Ленинградской области возобновили поиски пропавшего 7 января 6-летнего Антонова Егора. Водолазы осматривают русло реки Ижоры, под лед которой, предположительно, мог провалиться ребенок.
Накануне пропажи мальчика видели на берегу водоема во время выгула собаки. Сейчас в результате потепления ледовый покров растаял, облегчив поисковую операцию. К поискам ребенка подключились волонтеры, они обследуют местность вдоль берега реки.
СКР по Гатчине завел уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего ребенка». Следствие рассматривает несколько разных версий пропажи мальчика.
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