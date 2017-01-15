В Коммунаре возобновили поиски пропавшего 6-летнего мальчика

Накануне пропажи мальчика видели на берегу водоема во время выгула собаки. Сейчас в результате потепления ледовый покров растаял, облегчив поисковую операцию. К поискам ребенка подключились волонтеры, они обследуют местность вдоль берега реки.СКР по Гатчине завел уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего ребенка». Следствие рассматривает несколько разных версий пропажи мальчика.

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