Авария под Санкт-Петербургом унесла жизни двух участников ДТП. Об этом сообщили очевидцы автомобильной катастрофы, которая произошла сегодня утром в Ломоносовском районе. Сообщается, что погибли двое участников трагедии, водитель одного из авто получил серьёзные травмы.Сегодня утром на Пушкинском шоссе под городом Санкт-Петербургом произошло ДТП со смертельным исходом: водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой на высокой скорости. От удара один из автомобилей буквально разорвало на части. На месте аварии были найдены тела двух погибших, один из участников инцидента получил серьёзные травмы. Участниками аварии стали два автомобиля: ВАЗ-2109, более известный, как «Девятка» и Citroen. На две части разорвался автомобиль «Девятка», в которой позже были найдены тела погибших: водитель и пассажир. Водитель иномарки был срочно доставлен в госпиталь, где врачи оказали ему необходимую помощь. Возможной причиной ДТП считают плохое состояние трассы, которую долгое время не чистили от снега.На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Причина трагедии – плохая трасса, не является окончательной. В данный момент выясняются все подробности произошедшей катастрофы, очевидцы помогают восстановить картину происходящих событий, утверждая, что водитель «Девятки» вылетел на встречную полосу. О самочувствии водителя иномарки информации на данный момент нет.gazeta.kg

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