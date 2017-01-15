В Карелии произошло ДТП с участием семьи с двумя детьми

В Карелии вчера в случилось ДТП, в котором пострадала семья с двумя детьми. Как сообщают очевидцы, медицинская помощь никому не потребовалась.
В Карелии вчера недалеко от города Медвежьегорска произошло ДТП с участием семьи с двумя детьми. Автомобиль марки Huyndai Getz, на котором она ехала, вылетел с дороги и попал в кювет.
Как сообщают очевидцы, пострадавшим помогли не только выбраться, но и вернуть автомобиль на дорогу, после чего они продолжили свой путь. Никому из них медицинская помощь не понадобилась. На данный момент работники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются подробности происшествия.
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