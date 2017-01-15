На Ганге в Индии перевернулась лодка с пасажирами, погибли 26 человек

На реке Ганг в Индии перевернулась одна из пассажирских лодок, перевозящих людей на другой берег. Маломерное судно шло на веслах, в нём находились не менее 45-50 человек. Люди возвращались с празника макара-санкранти, устроенного в честь индийского божества, спастись удалось лишь нескольким мужчинам.
На территории Индии, в пойме реки Ганг, транспортная полиция отметила трагический случай, произошедший после завершения религиозного праздника макара-санкранти, связанного с восхвалением одного из индуистских божеств. По сообщениям службы спасения, лодка перевернулась, когда ночью шла вдоль течения, причём маломерное судно было перегружено.
По уточнённым данным, профессиональным водолазам удалось извлечь 22 трупа, которые находились в воде, утром найдено еще четыре тела. Спастись удалось лишь нескольким мужчинам, не более 10-12 человек, причём восемь из них госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается и сейчас, ищут остальных пропавших, о чём сообщил пресс-представитель сил реагирования по чрезвычайным ситуациям.
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