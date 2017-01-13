В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте

В соцсетях правоохранителю дали прозвище «робокоп». Лейтенант полиции получил ушибы, а также многочисленные ссадины. Как удалось выяснить, происшествие случилось 1 января 2017-го приблизительно в шесть утра. При этом другой отряд ДПС по радиосвязи получил данные о том, что после требования остановиться водитель модели ВАЗ-2106 не отреагировал, поскольку, предположительно, пребывал в нетрезвом состоянии., - сообщил полицейский.В настолько плохом положении полицейский был вынужден проехать 1,5 км, а на следующем наряде ДПС правоохранители не смогли остановить авто, на капоте которых находился их коллега. Как выяснилось, за рулем находился 21-летний молодой человек, у которого не было прав на управление автотранспортным средством. Родственники пострадавшего были шокированы случившимся, но отнеслись к тому что правоохранитель самоотверженно исполнил собственные обязанности с пониманием.

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