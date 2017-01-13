В Москве бывший следователь на Mercedes насмерть сбил женщину

По обнародованным данным, экс-сотрудник Следственного комитета передвигался по Ленинскому проспекту за рулём иномарки с госномером СКР, принадлежавшей его знакомой, во время чего сбил 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью, в результате чего скончалась на месте происшествия.Абдула Джамалханов, по предоставленным данным его коллегами, являлся любителем гламурного образа жизни, увеселительных заведений, а также дорогих автомобилей. В 2015 году мужчину задержали после стрельбы возле ресторана "Караоке", когда он выстрелил в оппонента в ходе конфликтной ситуации.

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