Детей с ВИЧ изъяли из приемной семьи из-за побоев отца

«Сотрудники детского сада нашли на теле одного из детей синяки и ссадины – свидетельства жестокого обращения. После данного инцидента были вызваны представители органов опеки, которые и засвидетельствовали факт побоев со стороны отца», - рассказала Барсукова.Это и стало причиной принятия решения о изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место. По словам Барсуковой, забрали только 10 детей из 12. Восемь из них с ВИЧ-инфекцией сейчас находятся в медицинском учреждении, а двое – в соцучреждение. Двое самых старших детей, а также кровный ребенок остались с матерью.Семья приехала из Петербурга в Москву в 2014 году, у родителей на воспитании был один кровный ребенок, восемь приёмных и четыре усыновленных.

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