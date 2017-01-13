Детей с ВИЧ изъяли из приемной семьи из-за побоев отца

В Москве в семье, из которой временно изъяли 10 детей с ВИЧ-инфекцией, отец наносил побои одному ребенку. Об этом журналистам рассказала Татьяна Барсукова, представитель департамента труда и соцзащиты населения столицы.
«Сотрудники детского сада нашли на теле одного из детей синяки и ссадины – свидетельства жестокого обращения. После данного инцидента были вызваны представители органов опеки, которые и засвидетельствовали факт побоев со стороны отца», - рассказала Барсукова.
Это и стало причиной принятия решения о изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место. По словам Барсуковой, забрали только 10 детей из 12. Восемь из них с ВИЧ-инфекцией сейчас находятся в медицинском учреждении, а двое – в соцучреждение. Двое самых старших детей, а также кровный ребенок остались с матерью.
Семья приехала из Петербурга в Москву в 2014 году, у родителей на воспитании был один кровный ребенок, восемь приёмных и четыре усыновленных.
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