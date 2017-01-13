В Калининграде во время посадки самолета ребенок потерял сознание

По предварительным данным, как только авиалайнер приземлился, ребенка поместили в медпункт аэропорта. Пол и возраст ребенка уточняются. Подробной информации о случившемся пока нет.

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