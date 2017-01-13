На тюменской трассе в ДТП с фурой погибли 2 человека

Накануне на 56-м км шоссе, соединяющего Тюмень и Ханты-Мансийск произошло столкновение авто моделей Lada Largus и фуры MAN. В ДТП на трассе скончались 2 человека.
Последняя осуществляла перевозку продукции торговой сети «Магнит». Как сообщили работники «Уралинформбюро», представители отдела пропаганды в тюменском УГИБДД, водитель большегруза понизили скорость перед совершением поворота. В этот момент сзади в него въехало легковое авто. Мужчина 58 лет, находившийся за рулем LADA вместе с его 55-летней пассажиркой умерли на месте. Известно, что они были зарегистрированы как жители Санкт-Петербурга и Салехарда. Помимо этого, получили травмы трое пассажиров легкового авто. Это женщина 58 лет, 20-летняя девушка, а также 27-летний мужчина. В настоящее время последний находится в состоянии комы.
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