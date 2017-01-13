На тюменской трассе в ДТП с фурой погибли 2 человека

Последняя осуществляла перевозку продукции торговой сети «Магнит». Как сообщили работники «Уралинформбюро», представители отдела пропаганды в тюменском УГИБДД, водитель большегруза понизили скорость перед совершением поворота. В этот момент сзади в него въехало легковое авто.Мужчина 58 лет, находившийся за рулем LADA вместе с его 55-летней пассажиркой умерли на месте. Известно, что они были зарегистрированы как жители Санкт-Петербурга и Салехарда. Помимо этого, получили травмы трое пассажиров легкового авто. Это женщина 58 лет, 20-летняя девушка, а также 27-летний мужчина. В настоящее время последний находится в состоянии комы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169538-news.html