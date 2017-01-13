В Петербурге доставлен в больницу подросток с ранением из пневматики

В Санкт-Петербурге, вечером, 12 января, в травмпункт детской городской больницы № 5 был доставлен 15-летний подросток с пулевым ранением левой кисти. Как оказалось, школьник нечаянно выстрелил в себя из отцовского пистолета.
В Санкт-Петербурге дежурным офицером ГУ МВД по городу зарегистрирован случай, связанный с нанесением травмы путём выстрела из пневматического оружия. В травмпункт детской городской больницы № 5 был доставлен 15-летний старшеклассник. У подростка, как выяснилось, имеется травма кисти левой руки. По уточнённым данным, школьник нашёл в шкафу отцовский пневматический пистолет, и, играя, выстрелил нечаянно себе в руку. В связи с произошедшим, участковый уполномоченный, курирующий микрорайон, в котором проживает семья, запланировал провести беседу с родителями в отношении режима хранения оружия. По данному факту полицией была проведена проверка. Ввиду незначительности травмы мальчика, после оказания ему первой медицинской помощи, передали родителям.
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