В Петербурге доставлен в больницу подросток с ранением из пневматики

В Санкт-Петербурге дежурным офицером ГУ МВД по городу зарегистрирован случай, связанный с нанесением травмы путём выстрела из пневматического оружия. В травмпункт детской городской больницы № 5 был доставлен 15-летний старшеклассник. У подростка, как выяснилось, имеется травма кисти левой руки. По уточнённым данным, школьник нашёл в шкафу отцовский пневматический пистолет, и, играя, выстрелил нечаянно себе в руку.В связи с произошедшим, участковый уполномоченный, курирующий микрорайон, в котором проживает семья, запланировал провести беседу с родителями в отношении режима хранения оружия. По данному факту полицией была проведена проверка. Ввиду незначительности травмы мальчика, после оказания ему первой медицинской помощи, передали родителям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169531-news.html