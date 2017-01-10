В Новосибирске беременную женщину на капоте прокатила агрессивная автоледи

Вчера, 9 января, в одном из дворов Новосибирска произошел инцидент - нетерпеливая автовладелица иномарки Mazda совершила наезд на женщину-пешехода «в положении», которая, по мнению водителя, шла слишком медленно.Как рассказали свидетели, беременная женщина шла по двору, а водитель иномарки, подъехав к ней сзади, стала сигналить для того, чтобы машине освободили дорогу. Но так как отходить было некуда – вокруг сугробы – пешеход продолжала идти, намереваясь достичь «схода с тропы» через 100 метров. Ждать так долго автоледи да Mazda не могла и «ускорила» процесс перемещения наглого пешехода, «зацепив» её своим капотом, а когда «сбросила» пострадавшую – еще и «укрыла» нецензурной бранью. Очевидцы происшествия помогли пострадавшей добраться до медучреждения, где её осмотрел врач. К счастью, ни женщине, ни ее будущему ребенку помощь не потребовалась. Теперь пострадавшая намерена обратиться с заявлением в полицию.

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