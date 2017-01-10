Эксперты прокомментировали информацию о причинах гибели Ту-154. Причинами называли частичный перегруз и низкую высоту, но специалисты считают их малообоснованными.
Падение Ту-154, который потерпел крушение в Чёрном море, было прокомментировано специалистами. Доктор технических наук Шанявский рассказал, что сейчас подводить итоги слишком рано, так как нужно собрать все обломки лайнера воедино. Впереди ещё очень большая работа, и может только после её выполнения, станут известны истинные причины происшествия.
Эксперт делится, что для начала нужно собрать обломки, потом их нужно проанализировать и найти место, где произошёл сбой в системе. Вся информация, которая сейчас предоставляется новостными агентствами, ничем не обоснована. Многие специалисты поддерживают Шанявского, и считают, что такие заявления о причинах крушения должна оглашать только государственная служба.
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