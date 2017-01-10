Уголовное дело возбуждено из-за издевательств над 8-летним ребенком на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском было начато уголовное производство в отношении 18-летнего парня, который избивал 8-летнего ребенка. В конце предыдущего года родители оставили школьника под ответственность молодого человека, а сами отправились на заработки.
Оставив сына на своего знакомого 18-летнего парня, родители отправились зарабатывать деньги в Усть-Камчатский район. А парень тем временем занялся воспитанием второклассника и, пользуясь тем, что взрослых нет рядом и никто не сможет помочь мальчику, регулярно избивал его. По сообщению компетентных органов, сейчас мальчику помогают восстановиться реабилитологи одного из местных социальных учреждений, родители же на данный момент ограничены в своих правах по решению суда.
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