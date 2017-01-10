В Кудрово собака покусала 11-летнего ребенка

Произошёл инцидент 9 января примерно в семь часов вечера. Мальчика забрали с многочисленными укусами на лице, руках, ногах от собаки в больницу. На данный момент пострадавший госпитализирован. Также у 11-летнего перелом правой скуловой кости. Медэксперты относят состояние потерпевшего как средней тяжести.На данный момент все обстоятельства дела устанавливаются, а также продолжаются следственные действия.

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