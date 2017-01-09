Туристы замерзли насмерть на вулкане Акатенанго в Гватемале

В Гватемале горные спасатели пытаются найти две группы туристов, пропавших при восхождении на вулкан Акатенанго. Предпринимаются все меры для поисков людей, исчезнувших двое суток назад, 7 января.
В Гватемале, при подъёме к жерлу потухшего вулкана Акатенанго, исчезли две группы организованных туристов. Они отправились на вулкан, имея с собой лёгкие палатки и незначительные запасы продовольствия. При восхождении, в горную зону вошёл холодный циклон. Поднявшийся сильный ветер сорвал непрофессионально установленные брезентовые палатки. Вследствие этого люди стали замерзать, в первой группе отмечена смерть двух женщин и одного мужчины. Двух туристов удалось вывести вниз, к подножию вулкана. Горные спасатели продолжают в настоящее время поиски ещё трёх пропавших. Из второй туристической группы, по подтверждённым данным, спасена 55-летняя женщина, остальных людей ищут, но пока безрезультатно.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168097-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.