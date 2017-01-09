Туристы замерзли насмерть на вулкане Акатенанго в Гватемале

В Гватемале, при подъёме к жерлу потухшего вулкана Акатенанго, исчезли две группы организованных туристов. Они отправились на вулкан, имея с собой лёгкие палатки и незначительные запасы продовольствия. При восхождении, в горную зону вошёл холодный циклон. Поднявшийся сильный ветер сорвал непрофессионально установленные брезентовые палатки. Вследствие этого люди стали замерзать, в первой группе отмечена смерть двух женщин и одного мужчины.Двух туристов удалось вывести вниз, к подножию вулкана. Горные спасатели продолжают в настоящее время поиски ещё трёх пропавших. Из второй туристической группы, по подтверждённым данным, спасена 55-летняя женщина, остальных людей ищут, но пока безрезультатно.

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