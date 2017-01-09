Самолет в Сочи упал, причины крушения Ту-154: доказана возможность теракта

В причинах крушения самолета Ту-154, что разбился рядом с Сочи 25 декабря, предстоит разобраться следователям. Пока они не выдвигают никакой одной конкретной версии, в обществе фигурируют самые разнообразные, среди которых в наибольшей степени обсуждается теракт.Свою оценку произошедшей трагедии дал Юрий Антипов, являющийся независимым техническим экспертом, входящим в Ассоциацию технических экспертов нашей страны. По его данным, официальные версии не соответствуют одному нюансу: уже в первые часы крушения стало понятно, что обломки авиалайнера разбросала в море на чересчур большой территории - как минимум 3 км, хотя лайнер летел на высоте всего около 250 м со скоростью 360 км/ч."А так как источник взрыва находился в центральной части самолета около крыльев, то топливо самолет начал терять еще в первый момент начала разворота, вдали от берега. Хуже всего в этот момент было в пассажирском салоне. Пол салона, под которым произошел взрыв, разрушился, и пассажиры, груз, вещи начали выпадать из вспоротого брюха летящего самолета. Тела пассажиров ударялись о воду на огромной скорости - отсюда и большое количество фрагментов тел", - поведал эксперт авиационной отрасли.По словам Антипова, при последнем ударе о водную поверхность в 1,5 километрах от береговой линии конструкция фюзеляжа чисто физически не могла сохранить жизни пассажирам, тогда как потеря груза и пассажиров через пробоину нарушила его центровку. Этот аспект, к слову сказать, согласуется с записанным восклицанием членов экипажа про проблемы с закрылками, а также с показаниями очевидцев трагедии, которые констатировали, что перед крушением лайнер находился в странном положении - с сильно задранным вверх носом, будто бы "мотоцикл на заднем колесе".Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря 2016 года над Черным морем через пару минут после взлета из Сочи. На борту лайнера находились 92 человека - журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, где планировался новогодний концерт для российских военнослужащих.

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