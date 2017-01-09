В Приамурье плавающий вездеход столкнулся с грузовым поездом

В Приамурье водитель вездехода-амфибии выехал на регулируемый железнодорожный переезд. проигнорировав красный сигнал семафора. ДТП произошло на территории Тындинского района Амурской области. Представители транспортной полиции расследовали аварию.
В Тындинском районе Амурской области плавающий гусеничный вездеход врезался в грузовой поезд. По уточнённым данным, водитель транспортного средства выехал на регулируемый железнодорожный переезд. ДТП зарегистрировано транспортной полицией на 45-м километре шоссе Тында – Ларба. Средство передвижения марки МТ-ЛБ выехало непосредственно перед приближающимся поездом, машинист состава предпринял экстреннее торможение, но это не помогло избежать столкновения. Водителю вездехода удалось остаться живым, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проведена доследственная проверка.
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