Крушение самолета в Сочи 2016: почему упал Ту-154, причины, последние новости сегодня

Вокруг причин крушения самолета Ту-154 в Сочи, что произошло 25 декабря 2016 года, строится множество догадок. Происходит это в первую очередь по той причине, что следствие отмалчивается, не выдавая реальное положение вещей. Общественность же копается в деталях.Самые последние новости по этой ситуации указывают на то, что спасатели продолжают поисковую операцию. Накануне отмечалось, что основная ее фаза закончена, так как были обнаружены останки почти всех пассажиров. Также достаточно большое количество обломков самолета и черные ящики оказались на поверхности.Однако безутешные родственники погибших, которые до сих пор находятся в шоковом состоянии, стараются уяснить для себя, что же случилось с самолетом н самом деле, так как они не верят в версии о технической неисправности и ошибке пилотов.Тем временем, установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море, - сказала она. - Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами".Потерпевшими по делу о крушении самолета уже признаны более 90 человек. Она также отметила, что "для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета".Известный историк, бывший авиаконструктор и автор книг о советской авиации Марк Солонин задался вопросом, который официальные лица не замечают: почему разрушения Ту-154 столь критичны, тогда как другие случаи падения и посадки на воду были менее драматичны.На своем персональном сайте Солонин опубликолвал статью "Высота, скорость, обломки, фрагменты", в которой задается вопросом: Фотографии обломков в большом количестве выложены в Сети: разорванная в клочья обшивка фюзеляжа, скрученные винтом силовые шпангоуты, оторванные куски корневой (т.е. самой прочной) части крыла, разорванные "по мясу" рычаги какого-то механизма, сечением в хороший рельс... Это всё результаты падения на воду с высоты 250 метров на скорости 370 км/час?Солонин приводит аналогичные катастрофы с пассажирскими самолетами.15 января 2009 г. огромный аэробус А-320, взлетая с аэропорта Нью-Йорка, попал на взлете в стаю птиц, после чего с заглохшими двигателями благополучно приводнился. Самолет не разрушился, 150 пассажиров и 5 членов экипажа остались живы, 78 человек получили незначительные ушибы и лишь пятеро - серьезные травмы.23 ноября 1996 г. - иницидент с "Боингом"-767 эфиопских авиалиний. Самолет был захвачен угонщиками, причем такими тупыми, которые затеяли драку с экипажем в кабине воздушного судна. В результате самолет врезался в воды Индийского океана в полетной конфигурации (с невыпущенными закрылками), на большой скорости и вращаясь вокруг продольной оси. Машину разорвало на три части; пассажиры, оставшиеся безо всякого руководства, в панике начали надувать спасательные жилеты и это помешало большинству из них выбраться наружу из тонущих обломков. Погибло 125 человек из 175, бывших на борту. Но и в этом прискорбном случае люди не превращались во "фрагменты тел".Страшно не повезло пассажирам, которые 9 февраля 1982 г. поднялись на борт "Дугласа" DC-10 японских авиалиний. При заходе на посадку в аэропорту Токио командир экипажа в припадке безумия выключил двигатели и перевел самолет в пикирование. На скорости порядка 240 км/час самолет врезался в воду, при этом оторвалось правое крыло и носовая часть фюзеляжа; из 174 человек, находившихся на борту, погибло 24.По меньшей мере три аварии произошли с самолетами советского производства. 21 августа 1963 г. после выработки топлива пассажирский Ту-124 благополучно приводнился на Неве, счастливо увернувшись от всех мостов. 7 августа 1980 г. Ту-154 румынской авиакомпании промахнулся мимо посадочной полосы и рухнул в море у берегов Мавритании, 1 человек погиб, 167 остались живы. 11 июля 2011 г. в небе над поселком Стрежевой у пассажирского Ан-24 загорелся один из двух двигателей; самолет упал в воды реки Обь, при этом оторвалась хвостовая часть фюзеляжа и сам горящий мотор. Из 37 человек, находившихся на борту, 7 погибли, 20 получили травмы различной тяжести.У меня нет ни одного ответа. - отмечает бывший авиаконструктор Марк Солонин. - Есть только вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так разительно не похож на все прочие подобные аварии?Несколько дней назад один из официальных спикеров замечал, что падение самолета с высоты, на которой летел Ту-154, равнозначно "падению на бетон". Однако примеры, приведенные Солониным, опровергают такую трактовку.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них - участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Выживших в катастрофе нет.

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