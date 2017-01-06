В иркустком доме-памятнике обвалился потолок

В Иркутске обвалился потолок в доме-памятнике перед самым Новым годом. Ремонтом дома, которому около 130 лет, займутся после январских праздников.
31 декабря в одном из иркутских домов упал потолок. В квартире, в которой произошел обвал никого не было и пострадавших нет. Однако в последствие были преграждены проходы в другие квартиры. В скором времени завалы расчистили. Сейчас известно, что городские власти будут заниматься вопросом ремонта дома, только уже после праздников и с участием жильцов, так как большая часть помещений здания приватизирована.
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