В иркустком доме-памятнике обвалился потолок

31 декабря в одном из иркутских домов упал потолок. В квартире, в которой произошел обвал никого не было и пострадавших нет. Однако в последствие были преграждены проходы в другие квартиры. В скором времени завалы расчистили.Сейчас известно, что городские власти будут заниматься вопросом ремонта дома, только уже после праздников и с участием жильцов, так как большая часть помещений здания приватизирована.

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