В Краснодаре после падения с эскалатора в ТЦ женщина попала в реанимацию

В Краснодаре женщина серьезно травмировалась при падении с эскалатора в местном торговом центре Галерея. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы, пишут в СМИ.
Согласно данным, полученным от сотрудников пресс-службы УМВД по Краснодару, вчера, 5 января, 58-летняя местная жительница упала с эскалатора в ТЦ на улице Головатого. Она сорвалась с высоты 1-го этажа и рухнула на нулевом. В результате инцидента пострадавшая получила множество травм и переломы.
На данный момент женщина находится в реанимации и в сознание пока не приходила. Все обстоятельства трагедии в Краснодаре выясняют правоохранители.
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