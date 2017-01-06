В Краснодаре после падения с эскалатора в ТЦ женщина попала в реанимацию

Согласно данным, полученным от сотрудников пресс-службы УМВД по Краснодару, вчера, 5 января, 58-летняя местная жительница упала с эскалатора в ТЦ на улице Головатого. Она сорвалась с высоты 1-го этажа и рухнула на нулевом. В результате инцидента пострадавшая получила множество травм и переломы.На данный момент женщина находится в реанимации и в сознание пока не приходила. Все обстоятельства трагедии в Краснодаре выясняют правоохранители.

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