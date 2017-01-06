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В Красноярске четверо жителей скончались от алкогольного коктейля

В Красноярске региональным управлением внутренних дел зарегистрирована смерть четырёх человек: трёх женщин и одного мужчины. Они купили в ларьке алкогольный коктейль «Тайм-аут» и употребили его. Трупы были обнаружены в комнате общежития по улице Гастелло, на рассвете, 6 января.

В Красноярске четверо жителей скончались от алкогольного коктейля

В Красноярске умерли от контрафактного алкоголя молодые женщины и мужчина, по факту смерти возбуждено уголовное дело. На территории центрального района города сотрудниками ГОВД началось расследование смерти мужчины и трёх женщин. Накануне вечером, 5 января, недалеко от общежития, расположенного по улице Гастелло, ими был куплен алкогольный коктейль «Тайм-аут» в стеклянной таре ёмкостью 0,5 л в количестве пяти бутылок.

В результате распития напитка ночью скончался 32-летний хозяин комнаты, две его родные сестры в возрасте 22 и 23 лет, а также подруга красноярца 38 лет. Представитель СКР по городу не установил на теле людей признаков насильственной смерти. По информации Ольги Шаманской, старшего помощника СУ СКР по региону, сейчас устанавливается павильон, где был приобретен ядовитый алкогольный коктейль.


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