Голая женщина в Аризоне угнала автомобиль шерифа

В Аризоне обнаженная женщина угнала автомобиль шерифа. Около часа полицейские преследовали преступницу, пока не прокололи шины украденного автомобиля.
По сообщениям западных СМИ, история началась на одной из автозаправок в Аризоне. На АЗС появилась голая девушка, заявившая о попытке изнасилования. Чтобы помочь женщине, сотрудник АЗС позвонил в полицию.
На место происшествия прибыл шериф округа Марикопа и действительно обнаружил там молодую особу без одежды. Мужчина оставил свой пикап с работающим двигателем и пошел на поиски одежды или одеяла. Злоумышленница воспользовалась моментом, села за руль полицейского автомобиля и рванула по направлению к Тусону. Шериф попытался остановить угонщицу, но был сбит.
Голая женщина мчалась по трассе со скоростью более 160 км/ч. Погоня за ней длилась около часа и закончилась лишь тогда, когда сотрудники правоохранительных органов положили на ее пути шипы. Проколов шины, девушка не справилась с управлением и влетела во встречный автомобиль. После аварии обнаженная женщина вышла из пикапа и оказала сопротивление полицейским. Стражи порядка запугали угонщицу выстрелами и схватили ее. Сейчас преступница находится на обследовании в больнице.
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