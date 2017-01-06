Голая женщина в Аризоне угнала автомобиль шерифа

По сообщениям западных СМИ, история началась на одной из автозаправок в Аризоне. На АЗС появилась голая девушка, заявившая о попытке изнасилования. Чтобы помочь женщине, сотрудник АЗС позвонил в полицию.На место происшествия прибыл шериф округа Марикопа и действительно обнаружил там молодую особу без одежды. Мужчина оставил свой пикап с работающим двигателем и пошел на поиски одежды или одеяла. Злоумышленница воспользовалась моментом, села за руль полицейского автомобиля и рванула по направлению к Тусону. Шериф попытался остановить угонщицу, но был сбит.Голая женщина мчалась по трассе со скоростью более 160 км/ч. Погоня за ней длилась около часа и закончилась лишь тогда, когда сотрудники правоохранительных органов положили на ее пути шипы. Проколов шины, девушка не справилась с управлением и влетела во встречный автомобиль.После аварии обнаженная женщина вышла из пикапа и оказала сопротивление полицейским. Стражи порядка запугали угонщицу выстрелами и схватили ее. Сейчас преступница находится на обследовании в больнице.

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