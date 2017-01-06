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Почему упал самолет Ту-154 в Сочи: причины крушения самолета, последние новости о расследовании на сегодня

Почему упал самолет Ту-154 в Сочи: причины крушения самолета, последние новости о расследовании на сегодня
В причинах крушения самолета Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение после взлета из Сочи, придется разбираться ни один месяц. Эксперты-криминалисты в последние дни предпочитают молчать, что вызывает определенный гнев со стороны общественности.

Так, население страны в большинстве своем хочет знать, что же могло стать причиной падения военного самолета, который тщательным образом проверялся перед вылетом, а пилоты находились на хорошем счету. Тем самым, общество отвергает предварительные версии, связанные с отказом техники и ошибкой пилотирования. Они, копаясь в обстоятельствах трагедии, иной раз выдвигают абсолютно неожиданные предположения, которые, впрочем, еще придется не единожды проверять.

Какие-либо свежие новости по факту крушения самолета Ту-154 в Сочи на сегодняшний день отсутствуют. Видимо, следователи ушли на длительные новогодние каникулы. Либо же, можно предположить, что они самым тщательным образом разбираются в случившемся, а результаты своей деятельности представят на суд общественности позже. Так или иначе, нужно подождать, постаравшись не делать скоропалительных выводов.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи: версии

Согласно предварительному анализу показаний черного ящика разбившегося рядом с Сочи военного самолета Ту-154, в результате чего погибли 92 человека, подтверждает версию о том, что пилоты допустили фатальные ошибки. Вместе с этим накануне следственные органы проинформировали о том, что установлены и допрошены новые очевидцы трагедии. Однако их показания пока не раскрываются.

Тем временем, сотрудники ФСБ РФ отмечают, что нельзя исключать и другие версии катастрофы, а именно: некачественное топливо, попадание в двигатель посторонних предметов, техническая неисправность воздушного лайнера. Благодаря обнародованию данных с бортового самописца, количество предположений удалось сузить, о чем проинформировали представители Минобороны России.

Специалисты завершили первую фазу поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154. Об этом поведал осведомленный источник в правоохранительных органах. "Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке в Сочи, где специалисты проведут "выкладку" разбившегося воздушного судна", - отметил специалист.

Почему упал самолет в Черное море 25 декабря, причины: что случилось

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час. Об этом рассказал осведомленный источник.

В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом. "Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла - прим. ред.).

При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа", - сказал он. "По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", - добавил источник.

Другой представитель одного из ведомств дал понять, что Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону. Кроме того, источники не исключают, что катастрофа могла произойти по нескольким причинам сразу, в частности из-за сочетания ошибочных действий экипажа и неполадки одного из двигателей.

В качестве приоритетной версии гибели самолета следствие рассматривает возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов. Со ссылкой на очевидцев ранее сообщалось, что что экипаж как будто пытался посадить воздушное судно на воду. В то же время очевидец отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них - участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Выживших в катастрофе нет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166885-news.html
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