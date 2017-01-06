В Новосибирске ребенок упал в 5-метровый канализационный колодец. Инцидент произошёл 5 января. У девочки многочисленные травмы, а отец ищет виновных.
Отец поделился событиями, которые предшествовали происшествию. Мать с ребёнком шли по проезжей части, когда из-за угла вылетела машина. Обе отошли назад, но девочка отошла чуть дальше, и провалилась в канализационный люк. Глубина люка – 5 метров. Ребёнка сразу же увезли в реанимацию, а сейчас у девочки сотрясение мозга и трещина в черепе. Отец семейства хочет найти тех, кто оставил люк открытым, создавая при этом опасные условия.
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