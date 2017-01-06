В Новосибирске ребенок упал в 5-метровый канализационный колодец

Отец поделился событиями, которые предшествовали происшествию. Мать с ребёнком шли по проезжей части, когда из-за угла вылетела машина. Обе отошли назад, но девочка отошла чуть дальше, и провалилась в канализационный люк. Глубина люка – 5 метров. Ребёнка сразу же увезли в реанимацию, а сейчас у девочки сотрясение мозга и трещина в черепе.Отец семейства хочет найти тех, кто оставил люк открытым, создавая при этом опасные условия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166878-news.html