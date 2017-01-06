Шесть человек ранены в ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе в результате заноса одна из машин «вылетела» на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. В столкновении шестеро человек, включая водителей обоих машин, получили травмы разной степени.Вызванные медики оказали помощь всем пострадавшим. Ведется разбирательство.

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