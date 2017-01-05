В Эстонии столкнулись два автомобиля с российскими номерами

На трассе в Эстонии случилась авария с участием двух российских автомобилей и микроавтобуса. В результате ДТП серьезно пострадали два человека.
Столкновение произошло на 110-м километре трассы Таллин — Санкт-Петербург. Две «легковушки» с российскими госномерами держали путь в сторону пограничного пункта. Один из автомобилей выехал на встречную полосу, так как водитель был дезориентирован плохими погодными условиями. Нарушение правил ПДД повело за собой столкновение с автобусом Volkswagen, который в свою очередь от удара врезался в другую легковую машину.
На место происшествия приехали медработники, которые госпитализировали двоих пострадавших в больницу города Раквере. Женщина на данный момент в критическом состоянии, а ребенка перевезли в Таллин. Сотрудники полиции отметили, что все водители находились в трезвом состоянии.
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