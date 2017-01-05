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Причины катастрофы в Черном море: почему упал самолет Ту-154 в Сочи, последние новости о расследовании крушения, что нового на сегодня

Причины катастрофы в Черном море: почему упал самолет Ту-154 в Сочи, последние новости о расследовании крушения, что нового на сегодня
Говорить на сегодняшний день о том, что следствие далеко продвинулась в процессе изучения обстоятельств крушения самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря прошлого года, не приходится. По-крайней мере, никакой новой официальной информации не приводится.

Ежели опираться на те сведения, что имеются, что можно констатировать, что следственные органы пытаются выбрать одну из следующих версий: техническая неисправность и ошибка пилотирования. К какой-либо конкретной они пока не склоняются, потому что честно признаются, что остается огромное количество непонимания по поводу того, каким образом упал самолет буквально через несколько минут после взлета в Сочи.

В интернете, тем временем, строятся различные догадки и предположения, зачастую не имеющие с реальной действительностью ничего общего. Но это обстоятельство указывает на то, что население страны в большинстве своем не верит в официальные предварительные заключения о причинах трагедии.

Крушение Ту-154 в Сочи: ошибка экипажа подтверждается

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи. Выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщил осведомленный источник, который знаком с ситуацией изнутри.

«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», - сказал источник.

Другой источник сообщил, что закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. По которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлено.

Причины крушения самолета в Сочи, новости сегодня: детали о версии теракта

Через десять дней после катастрофы собрана важная информация, но многие моменты остаются неясными. Так, министр транспорта России Максим Соколов, комментируя крушение Ту-154, заявил, что бортовая техника самолета работала нештатно. Что было причиной нештатной работы техники, и предстоит выяснить комиссии. Версия высокотехнологичного теракта и возможной радиоэлектронной атаки также изучается.

Но, пока многое остается нераскрытым. Ведь самолет летел на высоте порядка 250 метров, и скорость его была около 360 километров в час. На такой скорости разрушения могут быть, но не такие большие, как зафиксированные в ходе поисковой операции. И на сегодня ясно только одно - если было какое-либо внешнее воздействие на самолет, его обязательно определят.

Работают три комиссии: в Адлере, и две в Подмосковье, и результаты будут уже через месяц. Изучается, также, обстановка в регионе на момент полета самолета. Так, определено, что корабль радиоэлектронной разведки ВМС Франции "Дюпюи де Лом" находился рядом в тот период.

Сегодня многие спешат с выводами. Например, актер Станислав Садальский, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, считает, что произошедшее с Ту-154 было террористическим актом. Но, скорее всего, пока спешить не стоит. Лучше всего дождаться официальных заключений следователей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166829-news.html
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