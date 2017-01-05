Причины катастрофы в Черном море: почему упал самолет Ту-154 в Сочи, последние новости о расследовании крушения, что нового на сегодня

Говорить на сегодняшний день о том, что следствие далеко продвинулась в процессе изучения обстоятельств крушения самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря прошлого года, не приходится. По-крайней мере, никакой новой официальной информации не приводится.Ежели опираться на те сведения, что имеются, что можно констатировать, что следственные органы пытаются выбрать одну из следующих версий: техническая неисправность и ошибка пилотирования. К какой-либо конкретной они пока не склоняются, потому что честно признаются, что остается огромное количество непонимания по поводу того, каким образом упал самолет буквально через несколько минут после взлета в Сочи.В интернете, тем временем, строятся различные догадки и предположения, зачастую не имеющие с реальной действительностью ничего общего. Но это обстоятельство указывает на то, что население страны в большинстве своем не верит в официальные предварительные заключения о причинах трагедии.Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи. Выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщил осведомленный источник, который знаком с ситуацией изнутри.«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», - сказал источник.Другой источник сообщил, что закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. По которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлено.Через десять дней после катастрофы собрана важная информация, но многие моменты остаются неясными. Так, министр транспорта России Максим Соколов, комментируя крушение Ту-154, заявил, что бортовая техника самолета работала нештатно. Что было причиной нештатной работы техники, и предстоит выяснить комиссии. Версия высокотехнологичного теракта и возможной радиоэлектронной атаки также изучается.Но, пока многое остается нераскрытым. Ведь самолет летел на высоте порядка 250 метров, и скорость его была около 360 километров в час. На такой скорости разрушения могут быть, но не такие большие, как зафиксированные в ходе поисковой операции. И на сегодня ясно только одно - если было какое-либо внешнее воздействие на самолет, его обязательно определят.Работают три комиссии: в Адлере, и две в Подмосковье, и результаты будут уже через месяц. Изучается, также, обстановка в регионе на момент полета самолета. Так, определено, что корабль радиоэлектронной разведки ВМС Франции "Дюпюи де Лом" находился рядом в тот период.Сегодня многие спешат с выводами. Например, актер Станислав Садальский, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, считает, что произошедшее с Ту-154 было террористическим актом. Но, скорее всего, пока спешить не стоит. Лучше всего дождаться официальных заключений следователей.

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