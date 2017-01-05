В Кировске вода затопила целую улицу

Известно, что вода затопила улицу Новую еще сегодня утром, но даже к полудню специалистам не удалось справиться с последствиями ЧП.На данный момент, в зоне затопления находится множество автомобилей, проезд по дороге сильно затруднен.

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