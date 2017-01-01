В Чите пьяный водитель разрушил ледовую скульптуру

О приятных предновогодних сюрпризах рассказал житель Читы в социальных сетях. Мужчина на седане в начале врезался в бетонный отбойник на дороге, но не решил, что пора в этот вечер отправляться домой. Тогда от поехал в ледовый городок в центре городе, но не смог справиться с управлением и врезался в скульптуру изо льда - красивые полноразмерные сани.Мужчина в результате столкновения не пострадал, часть скульптуры разрушилась, а автомобиль получил повреждения кузова.Правоохранительные органы рассказали о последствиях для горе-водителя. 25-летний мужчина задержан полицией. Экспертиза подтвердила, что он был пьян, и теперь ему грозит штраф за вождение в нетрезвом виде и наказание за разрушение муниципального имущества.

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