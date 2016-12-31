Японский "Боинг" экстренно сел в Красноярске

В Красноярске в аэропорту "Емельяново" совершил экстренное приземление Boeing 777, следовавший в Токио из Франкфурта-на-Майне.
Сообщается, что на борту самолета Boeing 777 на момент приземления находились 170 пассажиров. Само воздушное судно принадлежит "Японским авиалиниям". Известно, что пилоты отправили запрос о посадке в девять часов вечера, а уже в десять часов вечера самолет благополучно приземлился. Причина произошедшего не сообщается на данный момент.
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