Японский "Боинг" экстренно сел в Красноярске

Сообщается, что на борту самолета Boeing 777 на момент приземления находились 170 пассажиров. Само воздушное судно принадлежит "Японским авиалиниям". Известно, что пилоты отправили запрос о посадке в девять часов вечера, а уже в десять часов вечера самолет благополучно приземлился. Причина произошедшего не сообщается на данный момент.

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