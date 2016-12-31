В Японии случилось сильное землетрясение

В Восточной Японии случилось сильное землетрясение, которое оценили в 5,5 баллов по шкале Рихтера. Данные получены от Геологической службы Соединенных штатов Америки.
Землетрясение имело место возле поселка Намиэ. Его причиной стало столкновение тектонических плит, лежащих на глубине 11,9 километров. Есть ли пострадавшие, пока что неизвестно.
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