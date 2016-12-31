В Японии случилось сильное землетрясение

Землетрясение имело место возле поселка Намиэ. Его причиной стало столкновение тектонических плит, лежащих на глубине 11,9 километров. Есть ли пострадавшие, пока что неизвестно.

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