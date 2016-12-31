В Праге из-за угрозы взрыва экстренно сел Boeing

В аэропорту Праги минувшей ночью попросил экстренной посадки самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air, который следовал маршруту Лас-Пальмас — Варшава. Причиной называется угроза взрыва, пишут зарубежные издания.
Отмечается, что после приземления в старой части пражского аэропорта Вацлава Гавела полиция задержала подозреваемого мужчину, который угрожал взорвать лайнер. Сотрудник полиции разбираются в деталях произошедшего. Допрос задержанного уже произведен.
Всего на борту находились 162 пассажира и шесть членов экипажа, которые были успешно эвакуированы с Boeing 737-800.
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