На Болгарию обрушился снежный апокалипсис

По обнародованным данным, спасатели эвакуируют людей, а также активно ведется расчистка снежных завалов. Движение обещают восстановить в ближайшее время, об этом заявил и.о. премьера Болгарии Бойко Борисов в раках заседания кризисного штаба.К слову не само природное явление в виде снежных осадков стало причиной подобного коллапса, а виновником затора является фура, которая помешала движению спецтехники, убиравшей снег.

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