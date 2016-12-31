На Болгарию обрушился снежный апокалипсис

В Болгарии на автомагистрали "Фракия", ведущей из Софии в Бургас, застряли десятки автомобилей по причине возникшей снежной бури. В связи с этим апокалипсисом в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
По обнародованным данным, спасатели эвакуируют людей, а также активно ведется расчистка снежных завалов. Движение обещают восстановить в ближайшее время, об этом заявил и.о. премьера Болгарии Бойко Борисов в раках заседания кризисного штаба.
К слову не само природное явление в виде снежных осадков стало причиной подобного коллапса, а виновником затора является фура, которая помешала движению спецтехники, убиравшей снег.
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