В США полицейский случайно подстрелил напарника

По информации местных СМИ, сотрудник полиции в ходе патрулирования одного из районов остановил авто с тремя подозрительными пассажирами. При проверке документов было установлено, что один из мужчин находится в розыске. Полицейский стал задерживать злоумышленника, однако тот попытался оказывать сопротивление.Напарник полицейского кинулся товарищу на помощь, но случайно выстрелил в него. Пуля попала сотруднику полиции в живот, после чего его госпитализировали в больницу.В ходе перестрелки также получил ранение и злоумышленник, которого пытались задержать.Раненый правоохранитель служит в полиции менее года. За задержание подозреваемого его удостоили звания «Новичок года».

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