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В США полицейский случайно подстрелил напарника

В США полицейский стал случайной жертвой своего напарника. Несчастный случай произошел в штате Техас 29 декабря. Полицейский пытался задержать злоумышленника и получил пулю от своего коллеги.

В США полицейский случайно подстрелил напарника


По информации местных СМИ, сотрудник полиции в ходе патрулирования одного из районов остановил авто с тремя подозрительными пассажирами. При проверке документов было установлено, что один из мужчин находится в розыске. Полицейский стал задерживать злоумышленника, однако тот попытался оказывать сопротивление.
Напарник полицейского кинулся товарищу на помощь, но случайно выстрелил в него. Пуля попала сотруднику полиции в живот, после чего его госпитализировали в больницу.
В ходе перестрелки также получил ранение и злоумышленник, которого пытались задержать.
Раненый правоохранитель служит в полиции менее года. За задержание подозреваемого его удостоили звания «Новичок года».


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