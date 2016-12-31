В США полицейский случайно подстрелил напарника

В США полицейский стал случайной жертвой своего напарника. Несчастный случай произошел в штате Техас 29 декабря. Полицейский пытался задержать злоумышленника и получил пулю от своего коллеги.
По информации местных СМИ, сотрудник полиции в ходе патрулирования одного из районов остановил авто с тремя подозрительными пассажирами. При проверке документов было установлено, что один из мужчин находится в розыске. Полицейский стал задерживать злоумышленника, однако тот попытался оказывать сопротивление. Напарник полицейского кинулся товарищу на помощь, но случайно выстрелил в него. Пуля попала сотруднику полиции в живот, после чего его госпитализировали в больницу. В ходе перестрелки также получил ранение и злоумышленник, которого пытались задержать. Раненый правоохранитель служит в полиции менее года. За задержание подозреваемого его удостоили звания «Новичок года».
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