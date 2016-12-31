Почему упал самолет Ту-154 в Сочи: причины крушения, последние новости о ходе расследования

По мере расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем, произошедшей несколько дней назад, отметаются одни версии и в ход идут другие, более конкретные.Ранее сообщалось о том, что предварительные результаты расшифровки одного из бортовых самописцев указывают на то, что развитие нештатной ситуации на борту произошло из-за закрылок авиалайнера. Журналисты попросили экспертов прокомментировать произошедшее на борту авиалайнера. По словам одного из экспертов, если происходит рассогласованный выпуск закрылков, то заклинивший закрылок остается в том положении в котором и застрял.Техника на борту самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, работала нештатно, заявил в четверг министр транспорта России Максим Соколов на пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по расследованию результатов катастрофы.Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов сообщил, что командир экипажа Роман Волков перед крушением успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации.Байнетов также заявил что комиссия рассматривает около семи версий причин катастрофы. Все они имеют равный приоритет и в их числе нет версии о теракте, уточнил он.На пресс-конференции также подтвердили информацию об окончании основной стадии поисковой операции, подчеркнув, что поиски продолжатся. Соколов подчеркнул, что на первый план выходит работа по опознанию тел погибших. Первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян заявил, что для этих целей уже собраны биологические материалы всех родственников жертв авиакатастрофы. Он отметил, что им оказывается круглосуточная психологическая помощь.Также комиссия подтвердила, что полеты Ту-154 приостановлены, но этот самолет не будет выводиться из эксплуатации.Район катастрофы с самолётом Ту-154 обследован полностью, рассказал глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы.«В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти две тысячи обломков самолета», - сказал он.Глава Минтранса сообщил, что основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена. Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.Предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе. «Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года», - сказал Соколов.Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря над Черным морем практически сразу после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты «Первого канала», «Звезды» и НТВ, а также общественный деятель Елизавета Глинка. Ансамбль должен был провести новогодний концерт на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Погибли 92 человека - все находившиеся на борту.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165646-news.html