Более двадцати людей погибли в Багдаде от теракта

Более двадцати людей погибли во время теракта в Багдаде. Трагедия случилась утром 31 декабря.
Сегодня утром два взрыва прозвучало багдадском торговом районе ас-Синек. Первый взрыв стал результатом деятельности террориста-смертника, а второй был вызван заложенным взрывчатым устройством. Сообщается, что погиб 21 человек, а 40 жителей Багдада получили различные травмы.
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