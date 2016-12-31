Более двадцати людей погибли в Багдаде от теракта

Сегодня утром два взрыва прозвучало багдадском торговом районе ас-Синек. Первый взрыв стал результатом деятельности террориста-смертника, а второй был вызван заложенным взрывчатым устройством.Сообщается, что погиб 21 человек, а 40 жителей Багдада получили различные травмы.

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