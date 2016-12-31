Покушение на самбиста Расула Мирзаева в Москве 31 декабря 2016: спортсмена расстреляли неизвестные

Известный боец ММА Расул Мирзаев серьезно пострадал в результате сегодняшнего покушения. ЧП, случившееся 31 декабря, судя по всему, серьезно скажется на дальнейшей профессиональной карьере спортсмена.Согласно уточненным данным от правоохранительных органов, трое неизвестных мужчин напали на Мирзаева, после чего избили его и ранили из травматического пистолета. Инцидент случился на юге российской столицы. В частности, отмечается, что трое неизвестных напали на Расула на Восточной улице примерно в два часа ночи. Преступники избили спортсмена битой, а также ранили из травматического пистолета. После этого они скрылись, тогда как спортсмена срочно госпитализировали.В Мирзаева попали три пули, одна из которых угодила в голову.В полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего. По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.Напомним, в 2012 году Расул Мирзаев был осужден к ограничению свободы за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова. 15 августа 2011 года у входа в столичный ночной клуб на почве внезапно возникших неприязненных отношений мастер спорта по самбо Расул Мирзаев, "применив профессиональные навыки и спортивную подготовку, умышлено нанес один акцентированный удар левой рукой в область лица Агафонова".В результате тот упал, ударившись головой об асфальт, в больнице впал в кому и через три дня скончался. Спустя несколько дней Мирзаев пришел к следователю и написал явку с повинной. Обвинение Мирзаеву было переквалифицировано со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" на "Причинение смерти по неосторожности".На бойца завели уголовное дело, в результате судебных разбирательств спортсмен провёл один год в СИЗО вместо первоначальных двух лет лишения свободы.

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