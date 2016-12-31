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Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: новости сегодня, очевидцы рассказывают, почему упал самолет, версии

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: новости сегодня, очевидцы рассказывают, почему упал самолет, версии
Крушение самолета Ту-154 в Сочи, произошедшее несколько дней назад, продолжает оставаться в фокусе общественного внимания по той причине, что население страны жаждет разобраться в причинах катастрофы.

Ранее сообщалось о том, что предварительные результаты расшифровки одного из бортовых самописцев указывают на то, что развитие нештатной ситуации на борту произошло из-за закрылок авиалайнера. Журналисты попросили экспертов прокомментировать произошедшее на борту авиалайнера. По словам одного из экспертов, если происходит рассогласованный выпуск закрылков, то заклинивший закрылок остается в том положении в котором и застрял.

Упал самолет в Сочи: американцы почтили погибших

Два десятка американцев в пятницу принесли цветы к зданию генконсульства РФ в Нью-Йорке и исполнили у входа в здание гимн РФ в память о погибших при катастрофе над Черным морем.

Большую часть пришедших составили участники хора международного Шиллеровского института. Сначала они спели на немецком языке отрывок из кантаты номер 140 Иоганна Себастьяна Баха, а затем гимн РФ - на русском. У многих к одежде были приколоты георгиевские ленточки, сообщает ТАСС.

Активисты также зачитали письмо с соболезнованиями россиянам, подготовленное президентом института Хельгой Цепп-Ларуш.

«Трагизм этой катастрофы заключается, в частности, и в том, что музыка и патриотический настрой ансамбля имени Александрова укрепил бы надежду в сирийцах. Это народ, который в течение пяти лет страдал из- за преступной политики с целью смены режима и стал игрушкой в геополитических играх в нарушение суверенитета государства», - отмечается в письме.

Послание было передано представителям генконсульства.

Новости о катастрофе Ту-154: активная фаза операции в Черном море завершена

Сотрудники МЧС завершают поиски обломков разбившегося самолёта Ту-154 Минобороны РФ и тел погибших в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в на пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

«Активная фаза поисков завершена», - подчеркнул представитель ведомства.

По словам председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, министра транспорта Максима Соколова, это не значит, что поиски закончены.

Соколов отметил, что операция будет продолжена. На данный момент в районе катастрофы находятся 18 кораблей и плавсредств, в спасательной операции участвуют 72 водолаза. Вертолетные группы продолжают мониторить акваторию в районе ЧП, её площадь составляет около 400 квадратных километров.

Сейчас, по словам министра, на первый план выходит работа по опознанию тел. Уже собраны необходимые образцы генетического материала у родственников погибших. Ранее сообщалось, что участники поисковой операции подняли на поверхность тела 20 человек и останки почти всех погибших.

Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154, приоритетной нет, сообщили в Минобороны, добавив, что версия теракта исключена. Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет. Комиссия рассчитывает найти причину крушения Ту-154 в течение месяца.

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: очевидцы рассказывают свои версии

Поиск очевидцев трагедии Ту-154 в Сочи привел к местному жителю, который видел момент крушения воздушного лайнера. Он рассказал, что в это время в небе наблюдалось явление, похожее на радугу. В темноте мужчина даже не понял, что произошло. Он тогда еще не знал, что речь идет о падении огромного самолета.

В свою очередь актер Станислав Садальский, опираясь на данные от своих источников в правоохранительных органах, утверждает, что произошедшее с Ту-154 стало следствием террористического акта. "Знаю правду истина горька..1 000000% теракт. Мне сказали в Сочи, мои друганы из ФСБ, МВД, жители... рассказали, всё как есть.. нас и СМИ держут за дураков (( Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - заметил Садальский. Впрочем, какие-либо другие детали актер приводить не стал, поэтому его утверждения еще предстоит проверить.

Примечательно, что в комментариях к этому сообщению поклонники Садальского в подавляющем большинстве поддержали данную версию, посетовав на то, что властям попросту не выгодно ее озвучивать на всю страну, потому что сразу же пошатнется не только имидж армии и соответствующих ведомств, отвечающих за безопасность, но еще и всего высшего эшелона власти.

Напомним, что самолет Министерства обороны России Ту-154 разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. В Сочи пятый день идут поисково-спасательные работы. На данный момент спасателям удалось поднять со дна моря 20 тел погибших. Отметим, что операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.


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