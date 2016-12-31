Жители Томска остались без жилья из-за пожара в канун Нового года

По сведениям МЧС, в 3.54 ночи поступило сообщение о возгорании крыши одного из домов, расположенном в переулке Подшипниковый, в результате чего на тушение были направлены 18 человек и четыре единицы техники. При тушении пожара от воды пострадали личные вещи жителей дома, а общая площадь, которая была охвачена огнем, составила 64 квадратных метра.Ликвидировать пожар сотрудникам МЧС удалось в 4.25, при этом сообщается, что жители дома не пострадали, так как все успели эвакуироваться до приезда спасателей.

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